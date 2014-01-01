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Фара противотуманная правая, TGA с указателем поворота, белый поворотник артикул 331056 DT SPARE PARTS в Алматы

331056 DT SPARE PARTS Фара противотуманная правая, TGA с указателем поворота, белый поворотник
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 331056
Наименование Фара противотуманная правая, TGA с указателем поворота, белый поворотник
Сторона установки справа
Вес [г] 1232
Гарантия 2 года гарантии
парные номера артикулов 3.31057
Форма лампы H4
Напряжение [В] 24
Параметр PY21W
Запчасть фара противотуманная правая ТГА с указателем поворота белый поворотник представлена по производителю DT с артикулом 3.31056. У данной детали есть аналоги с номерами: ZX101632, 331056, 022048, 200104, 4492001RUEC, 4492001RUEY, 331046. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия фара противотуманная правая ТГА с указателем поворота белый поворотник на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Фара противотуманная правая, TGA с указателем поворота, белый поворотник DT SPARE PARTS с артикулом 331056 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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