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Фонарь поворотов MAN (повторитель указ. поворота) артикул 331055 DT SPARE PARTS в Алматы

331055 DT SPARE PARTS Фонарь поворотов MAN (повторитель указ. поворота)
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 331055
Наименование Фонарь поворотов MAN (повторитель указ. поворота)
Сторона установки боковая установка
Вес [г] 78
Гарантия 2 года гарантии
Форма лампы PY21W
Напряжение [В] 24
Запчасть Фонарь поворотов МАН (повторитель указ. поворота) представлена по производителю DT с артикулом 331055. У данной детали есть аналоги с номерами: 4491401NAEC, M5005487, 81253206116. ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем только сертифицированные ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ с гарантией от производителя. Чтобы найти нужные вам запчасти DT для грузовиков или полуприцепов - просто позвоните нам. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Head lamp glass
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Фонарь поворотов MAN (повторитель указ. поворота) DT SPARE PARTS с артикулом 331055 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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