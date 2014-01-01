Гарантия 2 года гарантии Форма лампы PY21W Напряжение [В] 24

Запчасть Фонарь поворотов МАН (повторитель указ. поворота) представлена по производителю DT с артикулом 331055. У данной детали есть аналоги с номерами: 4491401NAEC, M5005487, 81253206116. ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем только сертифицированные ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ с гарантией от производителя. Чтобы найти нужные вам запчасти DT для грузовиков или полуприцепов - просто позвоните нам. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.