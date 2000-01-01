Гарантия 2 года гарантии Форма лампы P21W Напряжение [В] 24

Если вы хотите купить фонарь указателя поворота МАН М2000 81253206082, просто позвоните нам! Применяется на MAN, M2000, М2000. Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 331053. У данной детали есть аналоги с номерами: 022054, 331053OEM, 4491404NAE, 73479, 81253206082, ZX101644. Фары для грузовиков в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные фары для грузовиков с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC.