Гарантия 2 года гарантии Форма лампы P21W Напряжение [В] 24

Если вы хотите купить поворотник МАН л2000, просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 331048. У данной детали есть аналоги с номерами: 2BA007839001, 73485, 812532060, 81253206080, 81253206096. Фары для грузовиков в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные фары для грузовиков с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC.