парные номера артикулов 3.31045 Форма лампы H4 Напряжение [В] 24 Параметр P21W Сторона установки справа

Запчасть фара противотуманная 3.31046 DT представлена по производителю DT с артикулом 3.31046. У данной детали есть аналоги с номерами: ZX101632, 331046, 022048, 200104, 4492001RUEC, 4492001RUEY, 331056. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия фара противотуманная 3.31046 DT на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.