Гарантия 2 года гарантии парные номера артикулов 3.31044 Форма лампы P21W Напряжение [В] 24

Запчасть фонарь указателя поворота лев. МАН ТГА представлена по производителю DT с артикулом 3.31043. У данной детали есть аналоги с номерами: 331043, 4491601LAE, 4491601LUE, 23200015, M5005246, 81253206089, PM81253206089. Фары и фонари в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия фонарь указателя поворота лев. МАН ТГА на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные фары и фонари с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.