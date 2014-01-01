|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|331009
|Наименование
|Фара основная правая
|Сторона установки
|справа
|Тип ламп
|W5W
|Вес [г]
|2681
|Гарантия
|2 года гарантии
|парные номера артикулов
|3.31008
|Форма лампы
|H7
|Напряжение [В]
|24
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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