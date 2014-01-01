Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS № Производителя 297109 Наименование РМК цилиндра подъема кабины Volvo FH12/16 Вес [г] 617 Гарантия 2 года гарантии

Запчасть ремкомплект цилиндра подъема кабины Вольво ФШ 12/16 представлена по производителю DT с артикулом 2.97109. У данной детали есть аналоги с номерами: 297109, 37756, 030567, 3091796. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремкомплект цилиндра подъема кабины Вольво ФШ 12/16 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.