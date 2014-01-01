Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS № Производителя 297107 Наименование Р/к цилиндра подъема кабины Volvo FH12 2.97107 Вес [г] 32 Гарантия 2 года гарантии

Запчасть р/к цилиндра подъема кабины Вольво ФШ 12 2.97107 представлена по производителю DT с артикулом 2.97107. У данной детали есть аналоги с номерами: 297107, 20488307, 297114, ZX130568, 030570. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия р/к цилиндра подъема кабины Вольво ФШ 12 2.97107 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.