Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS № Производителя 297105 Наименование Р/к цилиндра подьема кабины VOLVO Вес [г] 28 Гарантия 2 года гарантии

Запчасть р/к цилиндра подьема кабины Вольво представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 297105. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить р/к цилиндра подьема кабины Вольво, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC. Есть быстрая доставка запчастей по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.