Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS № Производителя 297103 Наименование РМК цилиндра подъема каб Volvo F/FL/N/NL 10/12/16 F 10/12/16 Eurotrotter, Globetrotter Вес [г] 38 Гарантия 2 года гарантии

Запчасть ремкомплект цилиндра подъема каб Вольво F/FL/N/NL 10/12/16 F 10/12/16 Eurotrotter Globetrotter представлена по производителю DT с артикулом 2.97103. У данной детали есть аналоги с номерами: 297103, 274106, 030662. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремкомплект цилиндра подъема каб Вольво F/FL/N/NL 10/12/16 F 10/12/16 Eurotrotter Globetrotter на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.