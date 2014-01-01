Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS № Производителя 297102 Наименование РМК цилиндра подъема кабины D=30*42*5/8 Volvo Вес [г] 28 Гарантия 2 года гарантии

Запчасть ремкомплект цилиндра подъема кабины D=30*42*5/8 Вольво представлена по производителю DT с артикулом 2.97102. У данной детали есть аналоги с номерами: 297102, 030661. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремкомплект цилиндра подъема кабины D=30*42*5/8 Вольво на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.