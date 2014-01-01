Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS № Производителя 297040 Наименование Комплект электромагнитного клапана отопителя кабины Volvo FH/FM (20961407/20853254) Diesel Technic Вес [г] 625 Гарантия 2 года гарантии

Запчасть комплект электромагнитного клапана отопителя кабины Вольво FH/FM (20961407/20853254) Diesel Technic представлена по производителю DT с артикулом 2.97040. У данной детали есть аналоги с номерами: 297040 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия комплект электромагнитного клапана отопителя кабины Вольво FH/FM (20961407/20853254) Diesel Technic на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.