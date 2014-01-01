Гарантия 2 года гарантии Диаметр [мм] 430

Запчасть ком-кт сцепления D430 Вольво FH/ФМ 12/9700/9900 Автобус представлена по производителю DT с артикулом 2.97024. У данной детали есть аналоги с номерами: 297024, 6433211000, 3400700342, 0834012741S, 827069. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ком-кт сцепления D430 Вольво FH/ФМ 12/9700/9900 Автобус на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.