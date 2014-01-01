Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS № Производителя 297023 Наименование Ремкомплект подвески кабины (сайлентблок1+шайбы2+болт1+гайка1+стопор1 New) Вес [г] 1175 Гарантия 2 года гарантии

Запчасть ремкомплект подвески кабины (сайлентблок1+шайбы2+болт1+гайка1+стопор1 New) представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 2.97023. У данной детали есть аналоги с номерами: 030536, 297028. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить ремкомплект подвески кабины (сайлентблок1+шайбы2+болт1+гайка1+стопор1 New), просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC. Есть быстрая доставка запчастей по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.