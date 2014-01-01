Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS № Производителя 297022 Наименование Р/к кабины VOLVO FH12 перед NEW Вес [г] 916 Гарантия 2 года гарантии

Запчасть Р/к кабины Вольво ФШ 12 перед NEW представлена по производителю DT с артикулом 297022. У данной детали есть аналоги с номерами: 297026, 030535, 1075335S. ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем только сертифицированные ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ с гарантией от производителя. Чтобы найти нужные вам запчасти DT для грузовиков или полуприцепов - просто позвоните нам. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.