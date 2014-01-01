Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS № Производителя 297021 Наименование Ремкомплект подвески кабины Вольво FH12/16 DT, HD-на сторону, Sampa,Auger, DT- на две стороны Вес [г] 1020 Гарантия 2 года гарантии

Запчасть ремкомплект подвески кабины Вольво ФШ 12/16 DT HD-на сторону Sampa Аугер DT-на две стороны представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 2.97021. У данной детали есть аналоги с номерами: 030526, 090104003508, 0901040035S, 1075266S, 297027. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить ремкомплект подвески кабины Вольво ФШ 12/16 DT HD-на сторону Sampa Аугер DT-на две стороны, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC. Есть быстрая доставка запчастей по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.