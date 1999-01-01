Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS № Производителя 297020 Наименование Р/к подвески кабины для грузовика Вольво FH12 (1993-1999) DT на 1 сторону Вес [г] 886 Гарантия 2 года гарантии

Запчасть р/к подвески кабины для грузовика Вольво ФШ 12 (1993-1999) DT на 1 сторону представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 2.97020. У данной детали есть аналоги с номерами: 030525, 090104003608, 09010400360S, 0901040036S, 1075399S, 297025, 52841. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить р/к подвески кабины для грузовика Вольво ФШ 12 (1993-1999) DT на 1 сторону, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC. Есть быстрая доставка запчастей по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.