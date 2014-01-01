Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS № Производителя 296608 Наименование Рмк крана 2.96608 DT Вес [г] 39 Гарантия 2 года гарантии

Запчасть ремкомплект крана 2.96608 DT представлена по производителю DT с артикулом 2.96608. У данной детали есть аналоги с номерами: 296608, 85089101, 1507010022, 150701002200, 1507010022000, 85117453, 8550608. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремкомплект крана 2.96608 DT на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.