Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS № Производителя 296606 Наименование Р/к крана пола для 2.25065 Вес [г] 195 Гарантия 2 года гарантии

Запчасть р/к крана пола для 2.25065 представлена по производителю DT с артикулом 2.96606. У данной детали есть аналоги с номерами: 296606, 950338022, 85102156. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия р/к крана пола для 2.25065 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.