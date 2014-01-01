Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS № Производителя 296604 Наименование Р/к для 2.64012 Вес [г] 46 Гарантия 2 года гарантии

Запчасть р/к для 2.64012 представлена по производителю DT с артикулом 2.96604. У данной детали есть аналоги с номерами: WSK263, 296604, 08R8015, 1504956, 93161823, D67RK041A, 276101. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия р/к для 2.64012 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.