Гарантия 2 года гарантии

Запчасть ремкомплект ступицы (2 сальника + упл.кольцо) ФШ 12 296218 DT представлена по производителю DT с артикулом 296218. У данной детали есть аналоги с номерами: 296218, 8159000, 35420, PM3095043, 030607, 3095042, 3095043. Ступицы для грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремкомплект ступицы (2 сальника + упл.кольцо) ФШ 12 296218 DT на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные ступицы для грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.