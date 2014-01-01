Гарантия 2 года гарантии Внутренний диаметр 82,6 Наружный диаметр [мм] 140 Высота [мм] 36,5

Запчасть подшипник ступицы 139.99*82.55*36.51 представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 2.96215. У данной детали есть аналоги с номерами: 181125, 181299, 580572, 580572Q, AAS580572, CRF580572, K580572. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA-UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить подшипник ступицы 139.99*82.55*36.51, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.