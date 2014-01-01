Гарантия 2 года гарантии Внутренний диаметр 58 Наружный диаметр [мм] 110 Высота [мм] 115

Запчасть подшипник ступицы передний (Диаметр 58) представлена по производителю DT с артикулом 2.96209. У данной детали есть аналоги с номерами: 296209, 900361, 030603, BK7700830, 20518617, 931424, F200003. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA-UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия подшипник ступицы передний (Диаметр 58) на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.