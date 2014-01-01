Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS № Производителя 296203 Наименование Р/к ступицы перед. Вес [г] 4040 Гарантия 2 года гарантии

Запчасть р/к ступицы перед. представлена по производителю DT с артикулом 2.96203. У данной детали есть аналоги с номерами: ZX130606, 296203, 030353, 110500247490, 11603, 20428192, 265135. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия р/к ступицы перед. на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.