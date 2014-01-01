Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS № Производителя 296202 Наименование РМК ступицы задней оси FL 616-626, chassis Вес [г] 6808 Гарантия 2 года гарантии

Запчасть ремкомплект ступицы задней оси FL 616-626 chassis представлена по производителю DT с артикулом 2.96202. У данной детали есть аналоги с номерами: 296202, 11597, 030609. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремкомплект ступицы задней оси FL 616-626 chassis на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.