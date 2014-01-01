Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS № Производителя 296146 Наименование Р/к крепления перед. рессоры (усиленный) зад. часть 1 сторона d24 (21395854) Вес [г] 5130 Гарантия 2 года гарантии

Запчасть р/к крепления перед. рессоры (усиленный) зад. часть 1 сторона d24 (21395854) представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 2.96146. У данной детали есть аналоги с номерами: 030253, 030671, 042104005750, 100013, 100234, 10.0235, 101070. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить р/к крепления перед. рессоры (усиленный) зад. часть 1 сторона d24 (21395854), просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC. Есть быстрая доставка запчастей по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.