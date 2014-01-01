Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS № Производителя 296137 Наименование Р/к крепл. Стабил. Вверх. Вес [г] 308 Гарантия 2 года гарантии

Запчасть р/к крепл. Стабил. Вверх. представлена по производителю DT с артикулом 2.96137. У данной детали есть аналоги с номерами: ZX130060, 296137, 030003, 05428, 1043000030, 261067, 411025. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия р/к крепл. Стабил. Вверх. на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.