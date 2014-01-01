|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|296065
|Наименование
|Ремкомплект стойки заднего стабилизатора Вольво автобус
|для оригинального номера
|70371217
|Сторона установки
|с обеих сторон
|Вес [г]
|2485
|Гарантия
|2 года гарантии
|Наружный диаметр [мм]
|91,5
|Ø отверстия [мм]
|17
|Расстояние между отверст. (мм)
|115
|Ширина [мм]
|146
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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