Вес [г] 2485 Гарантия 2 года гарантии Наружный диаметр [мм] 91,5 Ø отверстия [мм] 17 Расстояние между отверст. (мм) 115 Ширина [мм] 146

Запчасть ремкомплект стойки заднего стабилизатора Вольво автобус представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 2.96065. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить ремкомплект стойки заднего стабилизатора Вольво автобус, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC. Есть быстрая доставка запчастей по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.