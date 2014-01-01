Наружный диаметр [мм] 75

Запчасть ремкомплект реактивной тяги V-образной представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 2.96054. У данной детали есть аналоги с номерами: 030578, 20557378, 629749AM. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить ремкомплект реактивной тяги V-образной, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC. Есть быстрая доставка запчастей по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.