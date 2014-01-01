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Рмк тяги V-образной центр FH12 артикул 296050 DT SPARE PARTS в Алматы

296050 DT SPARE PARTS Рмк тяги V-образной центр FH12
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 296050
Наименование Рмк тяги V-образной центр FH12
Сторона установки Корпус оси
Вес [г] 1110
Гарантия 2 года гарантии
Наружный диаметр [мм] 72
Запчасть ремкомплект тяги V-образной центр ФШ 12 представлена по производителю DT с артикулом 2.96050. У данной детали есть аналоги с номерами: 296050, 293051, 030562, 060304007039, 3067201, 30672, 115514. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремкомплект тяги V-образной центр ФШ 12 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Рмк тяги V-образной центр FH12 DT SPARE PARTS с артикулом 296050 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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