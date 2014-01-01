Гарантия 2 года гарантии Наружный диаметр [мм] 72

Запчасть ремкомплект тяги V-образной центр ФШ 12 представлена по производителю DT с артикулом 2.96050. У данной детали есть аналоги с номерами: 296050, 293051, 030562, 060304007039, 3067201, 30672, 115514. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремкомплект тяги V-образной центр ФШ 12 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.