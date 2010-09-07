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Запчасть ремкомплект V-образной тяги (центр) FM 7/9/10/12 представлена по производителю DT с артикулом 2.96048. У данной детали есть аналоги с номерами: 296048, 27568, 22654, 2265401, 030514, 3090712, 0603040015S. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремкомплект V-образной тяги (центр) FM 7/9/10/12 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.