Вес [г] 406 Гарантия 2 года гарантии Наружный диаметр [мм] 60

Запчасть ремкомплект реактивной тяги МАН/Вольво представлена по производителю DT с артикулом 2.96046. У данной детали есть аналоги с номерами: 296046, BK2872821SP, 18108, 19596, 1959601, 968503, 020535. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремкомплект реактивной тяги МАН/Вольво на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.