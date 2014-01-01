Гарантия 2 года гарантии Ø отверстия [мм] 23 Расстояние между отверст. (мм) 152

Запчасть р/к реактивной тяги концы представлена по производителю DT с артикулом 2.96035. У данной детали есть аналоги с номерами: 296035, 1042000035, 273375, 961500, 81953016133, 1177201, 08958. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия р/к реактивной тяги концы на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.