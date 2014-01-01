Вес [г] 3526 Гарантия 2 года гарантии Наружный диаметр [мм] 95 Ø отверстия [мм] 21 Расстояние между отверст. (мм) 130 Длина [мм] 168 Высота [мм] 35

Запчасть ремкомплект тяги реактивной Вольво FH/FM/Рено Премиум/МАН/Даф представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 2.96033. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить ремкомплект тяги реактивной Вольво FH/FM/Рено Премиум/МАН/Даф, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.