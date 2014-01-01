|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|296033
|Наименование
|РМК тяги реактивной Volvo FH/FM/RVI Premium/MAN/DAF
|Сторона установки
|Задняя ось двусторонне
|Тип рычага
|для продольного рычага
|Вес [г]
|3526
|Гарантия
|2 года гарантии
|Наружный диаметр [мм]
|95
|Ø отверстия [мм]
|21
|Расстояние между отверст. (мм)
|130
|Длина [мм]
|168
|Высота [мм]
|35
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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