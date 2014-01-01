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РМК тяги реактивной Volvo FH/FM/RVI Premium/MAN/DAF артикул 296033 DT SPARE PARTS в Алматы

296033 DT SPARE PARTS РМК тяги реактивной Volvo FH/FM/RVI Premium/MAN/DAF
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 296033
Наименование РМК тяги реактивной Volvo FH/FM/RVI Premium/MAN/DAF
Сторона установки Задняя ось двусторонне
Тип рычага для продольного рычага
Вес [г] 3526
Гарантия 2 года гарантии
Наружный диаметр [мм] 95
Ø отверстия [мм] 21
Расстояние между отверст. (мм) 130
Длина [мм] 168
Высота [мм] 35
Запчасть ремкомплект тяги реактивной Вольво FH/FM/Рено Премиум/МАН/Даф представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 2.96033. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить ремкомплект тяги реактивной Вольво FH/FM/Рено Премиум/МАН/Даф, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить РМК тяги реактивной Volvo FH/FM/RVI Premium/MAN/DAF DT SPARE PARTS с артикулом 296033 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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