Наружный диаметр [мм] 90 Высота [мм] 60

Запчасть р/к V-обр тяги центр (шар) представлена по производителю DT с артикулом 2.96032. У данной детали есть аналоги с номерами: 296032, 1042000034, 81432706122, 1500000, 81432706084, 115510, 1500000РК. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия р/к V-обр тяги центр (шар) на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.