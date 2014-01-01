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РМК рулевой колонки. FH12 (93-05), FH16 (93-06), FM9 (01-05), FM12 (98-05), FH/FM (05-), FMX 2.95119 артикул 295119 DT SPARE PARTS в Алматы

295119 DT SPARE PARTS РМК рулевой колонки. FH12 (93-05), FH16 (93-06), FM9 (01-05), FM12 (98-05), FH/FM (05-), FMX 2.95119
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 295119
Наименование РМК рулевой колонки. FH12 (93-05), FH16 (93-06), FM9 (01-05), FM12 (98-05), FH/FM (05-), FMX 2.95119
Вес [г] 115
Гарантия 2 года гарантии
Запчасть ремкомплект рулевой колонки. ФШ 12 (93-05) ФШ 16 (93-06) ФМ 9 (01-05) ФМ 12 (98-05) FH/FM (05-) FMX 2.95119 представлена по производителю DT с артикулом 2.95119. У данной детали есть аналоги с номерами: 295119, 030775, 101268, 21170831, 21219953, 3098851. Ремкомплекты в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремкомплект рулевой колонки. ФШ 12 (93-05) ФШ 16 (93-06) ФМ 9 (01-05) ФМ 12 (98-05) FH/FM (05-) FMX 2.95119 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные ремкомплекты с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить РМК рулевой колонки. FH12 (93-05), FH16 (93-06), FM9 (01-05), FM12 (98-05), FH/FM (05-), FMX 2.95119 DT SPARE PARTS с артикулом 295119 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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