Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS № Производителя 295119 Наименование РМК рулевой колонки. FH12 (93-05), FH16 (93-06), FM9 (01-05), FM12 (98-05), FH/FM (05-), FMX 2.95119 Вес [г] 115 Гарантия 2 года гарантии

Запчасть ремкомплект рулевой колонки. ФШ 12 (93-05) ФШ 16 (93-06) ФМ 9 (01-05) ФМ 12 (98-05) FH/FM (05-) FMX 2.95119 представлена по производителю DT с артикулом 2.95119. У данной детали есть аналоги с номерами: 295119, 030775, 101268, 21170831, 21219953, 3098851. Ремкомплекты в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремкомплект рулевой колонки. ФШ 12 (93-05) ФШ 16 (93-06) ФМ 9 (01-05) ФМ 12 (98-05) FH/FM (05-) FMX 2.95119 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные ремкомплекты с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.