Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS № Производителя 295114 Наименование Ремкомплект механизма рулевого управления Вольво фш 12 (1993-1999) Вес [г] 117 Гарантия 2 года гарантии

Запчасть ремкомплект механизма рулевого управления Вольво фш 12 (1993-1999) представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 2.95114. У данной детали есть аналоги с номерами: 295114OEM, 3090286. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить ремкомплект механизма рулевого управления Вольво фш 12 (1993-1999), просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC. Есть быстрая доставка запчастей по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.