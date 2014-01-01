Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS № Производителя 295113 Наименование РМК рулевой колонки (сальник, уплотн. кольца) Volvo FH12/F12 295113, DT Вес [г] 124 Гарантия 2 года гарантии

Запчасть ремкомплект рулевой колонки (сальник уплотн. кольца) Вольво ФШ 12/Ф 12 295113 DT представлена по производителю DT с артикулом 295113. У данной детали есть аналоги с номерами: 295113, 101428, 295113OEM, 2091901, 21219942, 3090285. Ремкомплекты в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремкомплект рулевой колонки (сальник уплотн. кольца) Вольво ФШ 12/Ф 12 295113 DT на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные ремкомплекты с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.