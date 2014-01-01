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РМК рулевой колонки (сальник, уплотн. кольца) Volvo FH12/F12 295113, DT артикул 295113 DT SPARE PARTS в Алматы

295113 DT SPARE PARTS РМК рулевой колонки (сальник, уплотн. кольца) Volvo FH12/F12 295113, DT
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 295113
Наименование РМК рулевой колонки (сальник, уплотн. кольца) Volvo FH12/F12 295113, DT
Вес [г] 124
Гарантия 2 года гарантии
Запчасть ремкомплект рулевой колонки (сальник уплотн. кольца) Вольво ФШ 12/Ф 12 295113 DT представлена по производителю DT с артикулом 295113. У данной детали есть аналоги с номерами: 295113, 101428, 295113OEM, 2091901, 21219942, 3090285. Ремкомплекты в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремкомплект рулевой колонки (сальник уплотн. кольца) Вольво ФШ 12/Ф 12 295113 DT на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные ремкомплекты с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить РМК рулевой колонки (сальник, уплотн. кольца) Volvo FH12/F12 295113, DT DT SPARE PARTS с артикулом 295113 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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