Гарантия 2 года гарантии Диаметр 1 [мм] 53 диаметр 2 (мм) 40 Длина 1 [мм] 237,5 Размер резьбы 1 M40 x 1,5 Размер резьбы 2 M38 x 1,5

Запчасть ремкомплект шкворня 2.95020 DT представлена по производителю DT с артикулом 2.95020. У данной детали есть аналоги с номерами: 295020, 7421768314, 100014, 14113810A, BK8900132, 719, 900035. Ремкомплекты шкворней грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремкомплект шкворня 2.95020 DT на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные ремкомплекты шкворней грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.