|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|295020
|Наименование
|РМК шкворня,2.95020 DT
|Вес [г]
|4799
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с колесным подшипником
|Гарантия
|2 года гарантии
|Диаметр 1 [мм]
|53
|диаметр 2 (мм)
|40
|Длина 1 [мм]
|237,5
|Размер резьбы 1
|M40 x 1,5
|Размер резьбы 2
|M38 x 1,5
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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