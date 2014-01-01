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РМК шкворня,2.95020 DT артикул 295020 DT SPARE PARTS в Алматы

295020 DT SPARE PARTS РМК шкворня,2.95020 DT
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 295020
Наименование РМК шкворня,2.95020 DT
Вес [г] 4799
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с колесным подшипником
Гарантия 2 года гарантии
Диаметр 1 [мм] 53
диаметр 2 (мм) 40
Длина 1 [мм] 237,5
Размер резьбы 1 M40 x 1,5
Размер резьбы 2 M38 x 1,5
Запчасть ремкомплект шкворня 2.95020 DT представлена по производителю DT с артикулом 2.95020. У данной детали есть аналоги с номерами: 295020, 7421768314, 100014, 14113810A, BK8900132, 719, 900035. Ремкомплекты шкворней грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремкомплект шкворня 2.95020 DT на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные ремкомплекты шкворней грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

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