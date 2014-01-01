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Рмк шкворня (c подшипником) RVI/Volvo 2.95018 DT артикул 295018 DT SPARE PARTS в Алматы

295018 DT SPARE PARTS Рмк шкворня (c подшипником) RVI/Volvo 2.95018 DT
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 295018
Наименование Рмк шкворня (c подшипником) RVI/Volvo 2.95018 DT
Вес [г] 4355
Гарантия 2 года гарантии
Наружный диаметр 1 [мм] 60
Наружный диаметр 2 [мм] 40
Длина [мм] 226,5
Размер резьбы M40 x 1,5
Запчасть ремкомплект шкворня (c подшипником) Рено/Вольво 2.95018 DT представлена по производителю DT с артикулом 2.95018. У данной детали есть аналоги с номерами: 295018, 14113900A, 7420590486S2, 694001, 20390834, 7485133870, 080598. Ремкомплекты шкворней грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремкомплект шкворня (c подшипником) Рено/Вольво 2.95018 DT на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные ремкомплекты шкворней грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Рмк шкворня (c подшипником) RVI/Volvo 2.95018 DT DT SPARE PARTS с артикулом 295018 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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