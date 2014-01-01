Наружный диаметр 1 [мм] 60 Наружный диаметр 2 [мм] 40 Длина [мм] 226,5 Размер резьбы M40 x 1,5

Запчасть ремкомплект шкворня (c подшипником) Рено/Вольво 2.95018 DT представлена по производителю DT с артикулом 2.95018. У данной детали есть аналоги с номерами: 295018, 14113900A, 7420590486S2, 694001, 20390834, 7485133870, 080598. Ремкомплекты шкворней грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремкомплект шкворня (c подшипником) Рено/Вольво 2.95018 DT на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные ремкомплекты шкворней грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.