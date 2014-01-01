Наружный диаметр 1 [мм] 60 Наружный диаметр 2 [мм] 40 Длина [мм] 231,5 Размер резьбы M40 x 1,5

Запчасть р/к шкворня d60x231 c подшип. FRAX-UNI (3093731) см 2.95005 представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 2.95015. У данной детали есть аналоги с номерами: 030558, 060404016008, 0604040160S, 101272, 14113700A, 14113710A, 230043. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить р/к шкворня d60x231 c подшип. FRAX-UNI (3093731) см 2.95005, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы и Петропавловскуза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.