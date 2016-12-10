menu
menu
Алматы
+7 (705) 207 73-59
+7 (705) 207 73-59
Каталог
Каталог
Войти Войти Корзина Корзина

0
Общие каталоги
Масла
Что искали у нас на сайте
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Моторное масло

Моторное масло
Популярные

Популярные

Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

Р/к поворотного кулака (шкворень) для грузовика Вольво F10/12/16 D=48mm (C ПОДШИПНИКОМ) артикул 295012 DT SPARE PARTS в Алматы

295012 DT SPARE PARTS Р/к поворотного кулака (шкворень) для грузовика Вольво F10/12/16 D=48mm (C ПОДШИПНИКОМ)
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 295012
Наименование Р/к поворотного кулака (шкворень) для грузовика Вольво F10/12/16 D=48mm (C ПОДШИПНИКОМ)
Вес [г] 3949
Гарантия 2 года гарантии
Наружный диаметр 1 [мм] 48
Наружный диаметр 2 [мм] 37
Длина [мм] 237
Размер резьбы M33 x 2
Запчасть р/к поворотного кулака (шкворень) для грузовика Вольво F 10/12/16 D=48mm (C ПОДШИПНИКОМ) представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 2.95012. У данной детали есть аналоги с номерами: 030511, 0305111, 0305112, 0305113, 03407, 0604040000S, 0604040001S. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить р/к поворотного кулака (шкворень) для грузовика Вольво F 10/12/16 D=48mm (C ПОДШИПНИКОМ), просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы и Петропавловску и за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Р/к поворотного кулака (шкворень) для грузовика Вольво F10/12/16 D=48mm (C ПОДШИПНИКОМ) DT SPARE PARTS с артикулом 295012 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка

 

 

© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены

Разработано в https://parts-soft.ru

Разработка дизайна - Махаев Никита

Алматы
+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

Каталог
Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

Каталог
Каталог
Профиль
Профиль
Войти
Войти
 Корзина Корзина

0