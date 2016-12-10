|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|295012
|Наименование
|Р/к поворотного кулака (шкворень) для грузовика Вольво F10/12/16 D=48mm (C ПОДШИПНИКОМ)
|Вес [г]
|3949
|Гарантия
|2 года гарантии
|Наружный диаметр 1 [мм]
|48
|Наружный диаметр 2 [мм]
|37
|Длина [мм]
|237
|Размер резьбы
|M33 x 2
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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