Наружный диаметр 1 [мм] 48 Наружный диаметр 2 [мм] 37 Длина [мм] 237 Размер резьбы M33 x 2

Запчасть р/к поворотного кулака (шкворень) для грузовика Вольво F 10/12/16 D=48mm (C ПОДШИПНИКОМ) представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 2.95012. У данной детали есть аналоги с номерами: 030511, 0305111, 0305112, 0305113, 03407, 0604040000S, 0604040001S. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить р/к поворотного кулака (шкворень) для грузовика Вольво F 10/12/16 D=48mm (C ПОДШИПНИКОМ), просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы и Петропавловску и за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.