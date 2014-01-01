|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|295011
|Наименование
|РМК шкворня, Ø 36/50x252 mm 2.95011 к-т на сторону, с подшипником DT
|Вес [г]
|4262
|Гарантия
|2 года гарантии
|Наружный диаметр 1 [мм]
|50
|Наружный диаметр 2 [мм]
|38
|Длина [мм]
|251,5
|Размер резьбы
|M36 x 1,5
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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