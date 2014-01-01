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РМК шкворня, Ø 36/50x252 mm 2.95011 к-т на сторону, с подшипником DT артикул 295011 DT SPARE PARTS в Алматы

295011 DT SPARE PARTS РМК шкворня, Ø 36/50x252 mm 2.95011 к-т на сторону, с подшипником DT
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 295011
Наименование РМК шкворня, Ø 36/50x252 mm 2.95011 к-т на сторону, с подшипником DT
Вес [г] 4262
Гарантия 2 года гарантии
Наружный диаметр 1 [мм] 50
Наружный диаметр 2 [мм] 38
Длина [мм] 251,5
Размер резьбы M36 x 1,5
Запчасть ремкомплект шкворня Ø 36/50x252 mm 2.95011 к-т на сторону с подшипником DT представлена по производителю DT с артикулом 2.95011. У данной детали есть аналоги с номерами: 295011, 3090266S1, 271142S1, 276031S1, 270912S1, 276023S1, 0604040152S. Ремкомплекты шкворней грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремкомплект шкворня Ø 36/50x252 mm 2.95011 к-т на сторону с подшипником DT на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные ремкомплекты шкворней грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить РМК шкворня, Ø 36/50x252 mm 2.95011 к-т на сторону, с подшипником DT DT SPARE PARTS с артикулом 295011 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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