|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|295008
|Наименование
|Ремкомплект шкворня Вольво ФШ 12 16 ФМ 7 9 10 11 12 227*60 мм
|Вес [г]
|3401
|Гарантия
|2 года гарантии
|Наружный диаметр 1 [мм]
|60
|Наружный диаметр 2 [мм]
|40
|Длина [мм]
|226,5
|Размер резьбы
|M40 x 1,5
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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