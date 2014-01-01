Наружный диаметр 1 [мм] 60 Наружный диаметр 2 [мм] 40 Длина [мм] 231,5 Размер резьбы M40 x 1,5

Запчасть р/к шкворня d 60 представлена по производителю DT с артикулом 2.95005. У данной детали есть аналоги с номерами: 295005, 230043, 295015, 28584, 706, 716, 900039. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия р/к шкворня d 60 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.