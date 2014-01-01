Наружный диаметр 1 [мм] 45,1 Наружный диаметр 2 [мм] 35 Длина [мм] 220,5 Размер резьбы M30 x 1,5

Запчасть р/к шкворня 2.95004 DT представлена по производителю DT с артикулом 2.95004. У данной детали есть аналоги с номерами: 295004, 31103, 704, 030513, 0305131, 0305132, 0305133. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия р/к шкворня 2.95004 DT на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.