Наружный диаметр 1 [мм] 45 Наружный диаметр 2 [мм] 35 Длина [мм] 192,5 Размер резьбы M30 x 1,5

Запчасть ремкомплект шкворня FL608-612 представлена по производителю DT с артикулом 2.95003. У данной детали есть аналоги с номерами: 295003, KLTA0092, 270920, 707. Ремкомплекты шкворней грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремкомплект шкворня FL608-612 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные ремкомплекты шкворней грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.