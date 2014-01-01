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РМК шкворня FL608-612 артикул 295003 DT SPARE PARTS в Алматы

295003 DT SPARE PARTS РМК шкворня FL608-612
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 295003
Наименование РМК шкворня FL608-612
Вес [г] 2014
Гарантия 2 года гарантии
Наружный диаметр 1 [мм] 45
Наружный диаметр 2 [мм] 35
Длина [мм] 192,5
Размер резьбы M30 x 1,5
Запчасть ремкомплект шкворня FL608-612 представлена по производителю DT с артикулом 2.95003. У данной детали есть аналоги с номерами: 295003, KLTA0092, 270920, 707. Ремкомплекты шкворней грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремкомплект шкворня FL608-612 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные ремкомплекты шкворней грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить РМК шкворня FL608-612 DT SPARE PARTS с артикулом 295003 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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