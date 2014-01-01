Наружный диаметр 1 [мм] 48 Наружный диаметр 2 [мм] 37 Длина [мм] 237 Размер резьбы M33 x 2

Запчасть ремкомплект шкворня Вольво d48 (пластиковая втулка) (3090267 03407) DT (=2.95000) представлена по производителю DT с артикулом 2.95002. У данной детали есть аналоги с номерами: ZX130525, 295002, 270911, 271141, 276030, 276032, 0604040000S. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремкомплект шкворня Вольво d48 (пластиковая втулка) (3090267 03407) DT (=2.95000) на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.