|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|295002
|Наименование
|Ремкомплект шкворня Volvo d48 (пластиковая втулка) (3090267, 03407) DT (=2.95000)
|Вес [г]
|3050
|Гарантия
|2 года гарантии
|Наружный диаметр 1 [мм]
|48
|Наружный диаметр 2 [мм]
|37
|Длина [мм]
|237
|Размер резьбы
|M33 x 2
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить Ремкомплект шкворня Volvo d48 (пластиковая втулка) (3090267, 03407) DT (=2.95000) DT SPARE PARTS с артикулом 295002 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита