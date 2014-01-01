|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|295001
|Наименование
|Р/к шкворня 36*50*250 Volvo FH12/16 без подшипника 2.95001
|Вес [г]
|3182
|Гарантия
|2 года гарантии
|Наружный диаметр 1 [мм]
|50
|Наружный диаметр 2 [мм]
|38
|Длина [мм]
|251,5
|Размер резьбы
|M36 x 1,5
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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