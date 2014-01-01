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Р/к шкворня 36*50*250 Volvo FH12/16 без подшипника 2.95001 артикул 295001 DT SPARE PARTS в Алматы

295001 DT SPARE PARTS Р/к шкворня 36*50*250 Volvo FH12/16 без подшипника 2.95001
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 295001
Наименование Р/к шкворня 36*50*250 Volvo FH12/16 без подшипника 2.95001
Вес [г] 3182
Гарантия 2 года гарантии
Наружный диаметр 1 [мм] 50
Наружный диаметр 2 [мм] 38
Длина [мм] 251,5
Размер резьбы M36 x 1,5
Запчасть р/к шкворня 36*50*250 Вольво ФШ 12/16 без подшипника 2.95001 представлена по производителю DT с артикулом 2.95001. У данной детали есть аналоги с номерами: 295001, 3090266S1, 271142S1, 276031S1, 270912S1, 276023S1, 3090266. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия р/к шкворня 36*50*250 Вольво ФШ 12/16 без подшипника 2.95001 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Р/к шкворня 36*50*250 Volvo FH12/16 без подшипника 2.95001 DT SPARE PARTS с артикулом 295001 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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